Cidades Filho faz homenagem para mãe gari em ensaio fotográfico de formatura, em Goiânia Kawê Guilhermy se formou em enfermagem na última segunda-feira (18) e homenageou a mãe no ensaio de formatura

Kawê Guilhermy, de 22 anos, morou em Araçu, a 70 km de Goiânia, até os 15 anos. Agora, com 22, se formou enfermeiro na capital, na última segunda-feira (18), e usou seu ensaio de formatura para homenagear sua maior inspiração: sua mãe. Andréa dos Santos, de 43 anos, é gari há 16. Kawê conta que vivia com os avós no interior e veio para Goiânia na adolescência, quando...