Um filhote de cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) após cair no Córrego Cascavel, em Goiânia, na manhã deste sábado (7). Apesar do frio e do susto, o animalzinho está bem, sem ferimentos e ficou sob os cuidados de quem solicitou a ocorrência.

Os bombeiros foram acionados por volta das 8h da manhã. De acordo com a corporação, uma pessoa que passava pelo local entrou em contato pedindo o socorro pelo telefone de emergência 193 e, logo em seguida, uma equipe foi até o córrego, na Avenida Castelo Branco, no Setor Campinas.

Pelo período chuvoso, o Córrego Cascavel está bastante cheio. O resgate do bichinho foi feito com a ajuda de uma escada para acessar a água.