Cidades Filhote de gato resgatado no lago do Parque Vaca Brava foge de quartel dos bombeiros durante a noite Animal estava preso no meio do lago, longe das margens e foi resgatado por militares da corporação

O filhote de gato, que foi resgatado na tarde desta terça-feira (23) do lago do Parque Vaca Brava, foi levado para ao quartel do 8º Batalhão Bombeiro Militar, no Parque Amazonas, em Goiânia, mas fugiu do local durante a noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o felino foi hidratado e alimentado pelos militares. Ele não apresentava ferimentos, mas estava bastan...