Filhote de Mouflon, espécie de carneiro, nasce no Zoológico de Goiânia

Bolacha é o nome de uma filhote de Mouflon, carneira fêmea que nasceu no Zoológico de Goiânia no dia oito de março deste ano e foi rejeitada pela mãe. Ela segue sob cuidados de veterinários e se encontra forte, saudável e disponível para receber visitas. A fêmea é o décimo animal da espécie no parque. Mouflon é um carneiro selvagem nativo da região de Cáspio...