Cidades Filhote de onça é resgatado em lavoura de Goianésia Fêmea tem aproximadamente de 7 a 15 dias de vida

Um filhote de onça foi encontrado em uma lavoura de usina de biomassa na noite da última terça-feira (3), em Goianésia, no Centro goiano. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o salvamento e o animal foi encaminhado para Secretaria de Meio Ambiente de Goianésia. Ao POPULAR, o veterinário do órgão, Turricelli Turrioni, relata que o ...