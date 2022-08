Cidades Filhote de tamanduá-mirim é resgatado em trecho da GO-230 Motorista encontrou o animal após a mãe do filhote morrer atropelada

Um filhote de tamanduá-mirim foi resgatado nesta sexta-feira (12) no trecho da GO-230, em Cirilândia, na região central de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goianésia, um motorista encontrou o animal e o entregou no quartel. O motorista disse aos bombeiros que a mãe do filhote havia sido atropelada e que teria morrido na estrada. Os militares receberam o anim...