Cidades Fim da tarifa única não deve aumentar demanda nos ônibus Especialista aponta pontos positivos para sistema metropolitano, mas acredita que medidas anunciadas não geram aumento de usuários

O fim da tarifa única do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia anunciado na última sexta-feira (25/02) e a criação de sete produtos tarifários não será o suficiente para gerar um aumento de demanda no serviço. A constatação é do geógrafo e mestre em Transportes, Miguel Angelo Pricinote, coordenador do Fórum de Mobilidade Mova-se, que entende, no...