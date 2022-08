Os goianos terão um fim de semana de altas temperaturas, muito sol e baixa umidade relativa do ar. De acordo com o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as máximas em quase todo o Estado estarão na casa dos 30º C.

Em Goiânia, o tempo deve permanecer estável, com predomínio de sol e temperatura máxima podendo chegar aos 32º C. A umidade relativa do ar segue entre as principais preocupações da população. Na capital, o índice deve variar entre 16% e 65%. O Cimehgo, vale lembrar, sinaliza para o nível de alerta quando o indicador está abaixo dos 20%.

A massa de ar seco mantém o tempo estável neste sábado (27) e domingo (28). André Amorim, gerente do Cimehgo, informa que o período chuvoso deve retornar apenas em meados de outubro. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não chove na capital desde o dia 13 de abril.

Veja as máximas para algumas regiões de Goiás

- Goiânia 32°C

- Porangatu 36°C

- Rio Verde 30°C

- Jataí 31°C

- Catalão 29°C

- Luziânia 29°C

- Anápolis 28°C

- Itumbiara 32°C

- Ouvidor 29°C

- Goiandira 29°C

- Três Ranchos 29°C

- Cumari 29°C

- Anhanguera 29°C

- Ipameri 29°C

- Nova Aurora 27°C

- Cristalina 26°C

- Santa Helena 31° C

- Ceres 32°C

- Goianésia 32° C

- Davinópolis 29°C

- Rubiataba 33°C

- Flores de Goiás 32°C

