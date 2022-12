O fim de semana será de fortes chuvas em várias regiões de Goiás. A combinação de calor e umidade deve favorecer a formação de áreas de instabilidade, provocando pancadas de chuvas isoladas. De acordo com o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitido nesta sexta-feira (9), há risco de formação de tempestades em boa parte do estado.

Em Goiânia, o sábado deve começar com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Essa condição deverá se repetir à tarde, e à noite o céu ficará encoberto. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 31°C. A umidade relativa do ar deve ficar em alta, podendo chegar aos 90%. O domingo também será chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Chuva em dia de jogo do Brasil

Nesta sexta-feira (9), dia em que o Brasil joga pelas quartas de final na Copa do Mundo do Catar, o dia será de chuva, em Goiânia. Os goianienses que estão se preparando para assistir a partida fora de casa devem se preparar para enfrentar pancadas de chuvas e vento forte.

Leia também:

Em três horas, chove cinco vezes o que era esperado para o dia em regiões de Goiânia

Frente fria pode trazer tempestades para Goiás nesta semana