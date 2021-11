Cidades Final da COP26 deslancha acordo climático, mas fica aquém do desafio O texto final do encontro optou por apenas reduzir em vez de eliminar o consumo de carvão, um dos principais emissores de gases-estufa, uma briga vencida pela China e pela Índia neste sábado

A COP26 concluiu na noite deste sábado (13), em Glasgow (Escócia), o livro de regras do Acordo de Paris, após cinco edições da conferência do clima da ONU com negociações para regulamentar o acordo climático. De lá para cá, o agravamento dos eventos climáticos extremos e os novos relatórios científicos do IPCC (Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanç...