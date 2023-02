Um fio descascado e que encostou em uma caixa de ferro pode ter causado o choque elétrico que matou o menino Cícero Geovan Costa de Sousa, de apenas 10 anos, em Goiânia. A informação é de um perito da Polícia Científica que participou da perícia preliminar na casa onde a morte ocorreu, no Parque Anhanguera.

À TV Anhanguera, o perito Celso Faria de Souza disse ter verificado que um dos fios da caixa, que é ligada aos padrões de energia, pode ter energizado o compartimento.

“É uma caixa de ferro que dentro tinha um fio que estava isolado com fita isolante. Porém, o fio furou a fita e encostou na placa. Daí veio a energia que matou a criança”, adiantou.

A circunstância exata do ocorrido vai constar no laudo já em elaboração pela Polícia Científica.

Relembre

Conforme relatado pela família ao Corpo de Bombeiros, no início da tarde desta quarta-feira (1º), Cícero teria se frustrado com uma derrota em um jogo de videogame e, por isso, teria ido para o lado de fora da casa para amenizar o sentimento de raiva.

“Ele agachou e encostou no muro, que fica perto do portão de entrada, ao lado de uma caixa de passagem de energia, que estava lacrada. Provavelmente a fiação no interior da caixa devia estar exposta e conduziu a eletricidade até a tampa [da caixa], em que o menino encostou e levou o choque”, afirmou o tenente Heitor Braga.

A corporação tentou reanimar Cícero por 40 minutos, mas sem sucesso.

O corpo do menino foi liberado para a família por volta das 22h desta quarta-feira (1º). À TV Anhanguera, a mãe disse que pretende voltar ao estado do Pernambuco, onde morava, para sepultar o filho.

Leia também:

Criança de 10 anos morre após levar choque elétrico no Parque Anhanguera, em Goiânia