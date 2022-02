Cidades Fios expõem população ao risco nas ruas de Goiânia Disposição de conexões de redes de comunicação e elétrica possui normas específicas, mas aplicação é falha. Acidentes são relatados com frequência por moradores da capital

Fios baixos e soltos nos postes de energia em Goiânia são motivo preocupação para moradores da capital. Acidentes, quedas de energia, choques e sinais de telefone e internet comprometidos são consequência do problema. Cansado de esperar a fiscalização no cruzamento da Rua 240 com a Primeira Avenida, no Setor Leste Universitário, o aposentado, Renoc José da Mata, ...