Cidades Fiscais apreendem moto com dívidas do entregador que mostrava as nádegas para radares, em Anápolis O entregador cometeu 217 infrações em cinco meses, sendo a maioria por excesso de velocidade

Fiscais da Companhia Municipal de Trânsitos e Transportes (CMTT) de Anápolis apreenderam uma moto com R$ 51 mil em dívidas, nesta quarta-feira (24). O motociclista é um entregador de aplicativo que costumava mostrar as nádegas para os radares na hora do registro fotográfico da multa. O infrator, que não foi divulgado o nome, teve a moto apreendida. Segundo a CMTT...