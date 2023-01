Milena Martins, de 19 anos, estava a caminho da maternidade Marlene Teixeira junto de sua mãe, Mariangela Miguel, quando sentiu que suas contrações haviam começado. No meio do caminho, a jovem percebeu que já estava em trabalho de parto e pediu por ajuda para a mãe, que dirigia o carro. Mariangela percebeu uma viatura da Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia (Semma) nas proximidades e pediu auxílio. Elóa Sophia nasceu na noite de 29 de dezembro com a ajuda dos fiscais Ricardo Pires e Lyvia Alves.

A avó de Elóa contou que não dava tempo de chegar até a maternidade. “Eu não sabia se continuava dirigindo ou se ajudava minha filha. Foi quando eu vi uma viatura da Semma e pedi ajuda aos fiscais que estavam ali”.

Os agentes da Semma compartilharam que o trabalho de parto foi feito seguindo orientações, por telefone, do médico plantonista do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Depois do nascimento do bebê, Ricardo e Lyvia escoltaram o carro de Mariangela até o Cais Nova Era. Em seguida, tanto a mãe quanto a filha foram encaminhadas para a Maternidade Dona Iris, em Goiânia.

O fiscal Ricardo relatou que Elóa nasceu rapidamente, mas que o cordão umbilical só foi cortado no Cais Nova Era. “Foi uma situação inexplicável, iluminada mesmo. A mãe estava desesperada. Eu estava na viatura e corri pra ajudar”, lembrou.

A avó da criança disse que o bebê está bem e deve receber alta ainda neste sábado (31) ou, no mais tardar, amanhã.

