Agentes da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) encerraram um evento após denúncias de som alto. A festa Let’s Bora aconteceu na noite da última sexta-feira (25), no Clube Ferreira Pacheco, em Goiânia, e contou com a participação do DJ Netto, atual namorado da ex-BBB 19 Hariany Almeida, de Senador Canedo, a 21 km da capital.

Por meio das redes sociais, a organização do evento “desabafou” sobre a ação da Amma. “Nós não paramos, nós fomos parados. Infelizmente vivemos em um país onde seguir as regras nem sempre é estar certo. Tentamos de tudo, estávamos 100% documentados, dentro da lei, e mesmo assim fomos prejudicados. Fica aqui o nosso desabafo”, publicaram no perfil oficial da festa.

DJ Netto

O DJ Netto, que era um dos organizadores do evento, também compartilhou um vídeo nas redes sociais para desabafar e se desculpar com o público e os demais DJs que foram impedidos de tocar no evento. “Soltaram lá na hora que era alguém muito influente que pediu para parar o evento. Então, influência vale mais que papéis? Fica esse questionamento para os orgãos”, disse no vídeo.

Amma

Em nota, a agência explicou que recebeu diversas denúncias de poluição sonora feitas por moradores próximos ao clube. A Amma também afirmou que os agentes realizaram a medição decibelimetrica e, com isso, constataram que o som estava acima dos limites estabelecidos pela legislação. Além disso, explicou que o evento desrespeitou uma primeira ordem para diminuir o volume.

“No momento, como de praxe em todas as ações de fiscalização, foi solicitado pelos auditores que o som fosse desligado. Contudo, após a saída dos auditores fiscais, o som foi novamente ligado, e nesta ocasião a equipe recebeu novas denúncias pelo 161 e retornou até o local para realizar a apreensão do equipamento sonoro”, relatou na nota à imprensa.

Por fim, a agência também destacou que mesmo autorizados a realizar o evento, o documento não oferece legalidade para o volume do som estar acima do limite permitido pela legislação. “Causar poluição de qualquer natureza que possa resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais gera multa de R$ 5 mil a R$ 50 mil”, enfatizou.

