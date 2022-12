A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) apreendeu três carros e multou os proprietários em R$ 60 mil depois de denúncias por som alto. Os carros estavam em uma distribuidora no Setor Vera Cruz, em Goiânia.

De acordo com a Amma, os carros estavam causavam uma poluição sonora que ultrapassava os 70 decibéis, sendo que à noite é permitido, no máximo, 50 decibéis. Além do som alto os veículos estavam interditando a pista e impedindo a passagem de outros carros.

A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) e a Polícia Militar de Goiás (PM) participaram da operação. Segundo o diretor de Fiscalização da Amma, Diego Moura, os carros foram apreendidos e cada infrator recebeu uma multa de R$ 20 mil.

“Goiânia é uma cidade grande, e infelizmente essa prática desrespeita uma grande quantidade de pessoas que nos acionam no 161. O crime de poluição sonora também afeta os animais que vivem na cidade e ficam estressados”, destaca o presidente da Amma, Luan Alves.

O crime de poluição sonora está previsto no Decreto Federal 6.514/08, no artigo 61, e prevê multa de R$ 5 mil a R$ 50 mil. “Causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade”, diz o texto.

A Amma informou ainda que todas as denúncias por esse tipo de infração podem ser feitas pelo telefone 161, ou através do site pelo link: tinyurl.com/poluicaosonoragyn. A Polícia Militar também realiza operações de combate à perturbação do sossego, e podem ser chamados pelo número 190.

