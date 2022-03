Cidades Fiscalização encerra quatro festas e duas grandes aglomerações no carnaval, em Goiânia As fiscalizações, de acordo com o poder executivo municipal, aconteceram para cumprir as medidas sanitárias impostas por decreto para combater a propagação da Covid-19

Um balanço realizado pela Prefeitura de Goiânia apontou que quatro festas e duas grandes aglomerações foram encerradas durante o carnaval deste ano na capital. As fiscalizações, de acordo com o poder executivo municipal, aconteceram para cumprir as medidas sanitárias impostas por decreto para combater a propagação da Covid-19. Segundo a Prefeitura, a maior festa ...