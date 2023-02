Uma fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Goiás (Semad) interrompeu o desmatamento ilegal na última quinta-feira (16), no município de Jandaia, no sul de Goiás. Segundo os fiscais, o território da fazenda foi embargado e as multas aplicadas atingiram o valor de R$ 214,3 mil.

De acordo com o superintendente de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Robson Dizarz, que comandou a fiscalização, a ação da pasta poupou o desmatamento ilegal de cerca de 50 hectares de terras - área equivalente a cerca de 500 mil metros quadrados (m²) ou 50 campos de futebol. Apesar disso, os fazendeiros conseguiram desmatar mais de 63 hectares da mata local.

Ainda segundo Dizarz, durante a autuação foram apreendidas três máquinas utilizadas na derrubada das árvores, sendo uma pá carregadeira e dois tratores de esteira, como também onze sacos com sementes de capim, que seriam plantadas para fazer um pasto no local devastado. Além das apreensões, os fiscais destruíram uma tenda construída para abrigar os trabalhadores envolvidos na devastação.

A Semad informou que um casal é suspeito de cometer o crime ambiental e vai responder por desmatamento cometido em áreas de preservação permanente (APPs), reservas legais e, também, em áreas de supressão passíveis de licenciamento - mas sem qualquer liberação para exercer a atividade no local.

O nome do casal envolvido no desmatamento ilegal não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu identificar a defesa para posiconamento.

Os agentes de fiscalização da Semad ainda apreenderam dois periquitos-de-encontro-amarelo, encontrados sob posse do casal responsável pela fazenda. Como os dois não possuíam qualquer permissão para ter posse dos animais silvestres, foi lavrada uma multa no valor de R$ 1 mil, por manter espécie de fauna silvestre em cativeiro, sem a devida licença. Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), em Caldas Novas.

