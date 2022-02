Cidades Fiscalização lenta da Amma favorece poluição visual nas ruas de Goiânia Rapidez na retirada de faixas de reclamação sobre IPTU não é a mesma em outros tipos de desrespeito à legislação do município

A agilidade em retirar faixas irregulares de protesto contra o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) demonstrada pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) na última segunda-feira (7) não se repete em casos de propagandas em outros casos de desacordo com a legislação municipal. É o que constatou a reportagem do POPULAR nesta terça e quarta-feira...