Uma fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) identificou e multou 14 veículos que faziam transporte clandestino de passageiros entre Goiás e Distrito Federal (DF). A operação aconteceu entre os dias 23 e 26 de fevereiro e foi a primeira depois que a agência reassumiu a gestão dos serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros.

Nos primeiros dois dias de operação, a equipe concentrou a atuação na pista, impedindo o embarque de passageiros em transportes clandestinos nos principais pontos de paradas do DF para Goiás. A intenção nessa etapa da ação foi a de evitar que veículos ilegais fizessem a parada nesses pontos para embarcar passageiros.

Segundo a ANTT, a fiscalização também aconteceu nas garagens de todas as empresas que prestam serviço ao semiurbano de passageiros entre Goiás e Distrito Federal. Foram conferidas as condições veiculares de conforto, acessibilidade, higiene e segurança de 189 ônibus.

Os fiscais analisaram itens como pneus, extintores, poltronas, solicitação de parada, saídas de emergência, cronotacógrafo, habilitação do veículo no sistema da ANTT, Certificado de Segurança Veicular (CSV), entre outros.

Irregularidades em ônibus

De acordo com a ANTT, além dos 14 veículos multados por transporte clandestino, os fiscais autuaram e retiraram 18 ônibus de tráfego por estarem sem condições de prestar o serviço. Os veículos não poderão circular até que sejam regularizadas todas as inconformidades. Além disso, foram apontadas outras irregularidades em demais veículos, porém, todas foram sanadas no dia da operação.

A ação envolveu fiscais da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros (Sufis/ANTT) do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A ANTT ainda informou que as fiscalizações são parte de um conjunto de tarefas que estão desenvolvendo e que envolvem atividades regulatórias e fiscalizatórias a fim de recuperar o transporte semiurbano. As operações continuarão nos meses de março e abril.

Leia também:

- Prefeitura apreende veículos por transporte irregular de passageiros na rodoviária de Goiânia

- Lotações clandestinas se firmam após a pandemia

- Quatro veículos são apreendidos na Rodoviária de Goiânia por transporte irregular de passageiros