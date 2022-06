Cidades Fiscalização pretende multar motoristas que desrespeitarem ciclofaixas no Jardim América Punição para quem violar as regras relativas ao corredor de bicicletas no local inclui multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira

A partir do dia 13 de junho, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) irá fiscalizar se os condutores de automóveis estão cumprindo com as regras de trânsito relativas às ciclofaixas implantadas no Jardim América. Os corredores são exclusivos para ciclistas e quem estacionar na via poderá ser punido com multa de R$ 195,23. A infração é considerada grave e pena...