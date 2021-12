Cidades Fiscalização tem reforço na região da Rua 44, em Goiânia Principal polo de moda da capital vai ter número de agentes de trânsito dobrado para conter infrações e ordenar circulação. Secretaria orienta evitar o automóvel

O último fim de semana antes do Natal, tradicionalmente, é o que registra maior movimento na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Neste ano não deve ser diferente e os diretores da Associação de Empresários da região (AER44) esperam que até o fim do ano, cerca de 1,2 milhão de pessoas passem pelo local. A estimativa é que mais de 500 mil pessoas já ...