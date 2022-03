Cidades Flanelinha de 50 anos é esfaqueado e reconhece suspeito em hospital ao buscar atendimento O homem relatou ter sido atacado por dois indivíduos quando chegava em casa

Dois homens, de 39 e 42 anos, foram presos no último sábado (19) suspeitos de atacar com golpes de faca e pedaços de pau um flanelinha de 50 anos, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Um deles foi preso em flagrante após a vítima procurar atendimento médico e se deparar com o suspeito na unidade de saúde buscando o mesmo serviço. Conforme o histórico polici...