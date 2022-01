Cidades Flores de Goiás decreta situação de emergência após fortes chuvas De acordo com o documento as chuvas intensas dos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2021 causaram danos em pontes, bueiros e estradas da cidade

Atualizada às 8h57. O município de Flores de Goiás, no Nordeste de Goiás, decretou situação de emergências após as intensas chuvas que atingiram a região entre os dias 23,24e 25 de dezembro de 2021. As chuvas intensas causaram desabamento de pontes, enchentes e estragos em bueiros, estradas da cidade e deixaram cerca de 300 famílias ilhadas. O decreto dispensa l...