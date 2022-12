O prefeito de Flores de Goiás, Altran Avelar, decretou situação de emergência no município em decorrência das chuvas intensas e dos danos por elas provocados na região. Conforme o decreto, que data de 27 de dezembro e ficará em vigor por 90 dias, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem “nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução”.

Para decretar a situação de emergência, o prefeito levou em conta o grande volume de chuvas registrado em dezembro, que danificou pontes, bueiros e estradas do município.

Com o decreto, ficam dispensados de licitação “os contratos de aquisição de bens necessários as atividades de resposta aos desastres, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 90 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos”.

“Determino que seja comunicado ao Governo Federal e Governo Estadual a situação do município”, diz, ainda, o decreto.

Conforme apurado pelo G1, cerca de 400 famílias estão isoladas no município.

