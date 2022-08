Cidades Fogo destrói Morro dos Macacos no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia; veja vídeo Área é habitada por vários animais; moradores do local estão alimentando os macacos com frutas pois, segundo eles, os bichos estão passando fome e sede

Um incêndio no Morro dos Macacos, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, destruiu parte da área coberta por vegetação em que os animais ficam. De acordo com relato de moradores, o fogo começou na sexta-feira (26) e foi contido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) no domingo (28). Vizinhos do local chegaram a fazer uma barraca para pedir ajuda com a...