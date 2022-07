Cidades Fogo em cinema de Goiânia poderia ter sido evitado, afirma PC Investigação apontou que chamas teriam sido controladas se equipamentos de segurança estivessem funcionando. Caso segue para O MP-GO

O incêndio no cinema do Banana Shopping, o Cinex, em Goiânia, poderia ter sido evitado. É o que apontam as investigações. A apuração identificou falhas como a ausência de chuveiros automáticos em ordem e o fato de os hidrantes dispostos estarem descarregados. O local também não possuía o Certificado de Conformidade (Cercon), documento emitido após inspeção do Corpo de ...