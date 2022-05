Cidades Foguete atinge plantação durante exercício militar no Forte de Santa Bárbara, em Formosa Em nota, o Comando de Artilharia do Exército informou que o exercício foi planejado para ocorrer dentro dos limites do Campo de Instrução; ninguém ficou ferido

Um foguete do Exército Brasileiro caiu em uma lavoura, próximo à cidade de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na noite de quarta-feira (11). O projétil foi lançado do Campo de Instrução, no Forte de Santa Bárbara, durante um treinamento para soldados e oficiais. Em nota, o Comando de Artilharia do Exército, que é subordinado ao Comando Militar do Planalto, inform...