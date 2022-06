Cidades Fome de alunos faz aumentar demanda de comida nas escolas públicas de Goiás Escolas públicas de Goiás tiveram que aumentar o volume da oferta de refeições. Estado e prefeituras ampliaram a contrapartida da alimentação escolar para suprir demanda

A substituição de lanches panificados por refeições e o aumento do volume na produção dos alimentos são algumas das medidas adotadas pelas instituições de ensino públicas goianas para driblar o aumento da demanda dos estudantes por comida. Com o avanço da fome no Brasil, cresceu o número de crianças e jovens que têm no prato de comida servido nas escolas a sua única ref...