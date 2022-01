Cidades Força-tarefa atende comunidades no Nordeste goiano

No Nordeste goiano, as chuvas persistem e mobilizam centenas de pessoas numa rede de solidariedade para ajudar famílias que ficaram isoladas ou que perderam bens e lavouras. A interrupção do tráfego na GO-118, em razão de uma cratera aberta no trecho entre Alto Paraíso e Teresina de Goiás na véspera do Natal tem dificultado o acesso às áreas mais afetadas e continua falt...