Cidades Foragido é preso suspeito de atear fogo na casa da mulher por ciúmes em Goiânia; vídeo Crime aconteceu na madrugada deste domingo (21) e jovem de 25 anos estava com tornozeleira eletrônica rompida

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada deste domingo (21) suspeito de atear fogo na casa da sua ex-mulher após não aceitar o fim do relacionamento. Além da casa em chamas, ela ameaçou a vítima e em áudios também afirmou fazer parte de uma facção criminal e ser de alta periculosidade. O suspeito que confessou o crime estava foragido do sistema prisional e com ...