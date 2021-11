Cidades Foragido da justiça e falsário de documentos são presos Policiais encontraram diversos documentos falsos e identificaram que outro homem foi condenado a 6 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas

Policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD), da Região Leste do Estado, prenderam um foragido da justiça que trafegava em rodovia intermunicipal juntamente com um falsário de documentos. A equipe desconfiou da documentação apresentada pelo suspeito. Pouco depois, os policiais confirmaram que ele já havia sido condenado a 6 anos de prisão pelo crime ...