Foragido de Goiás e acusado por mais de 100 estupros é preso no Pará

Acusado por mais de 100 estupros e foragido de Goiás, Wanderson Alves Carvalho, conhecido como Dentinho, foi preso neste domingo (15) no Pará. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP) confirmou a prisão. O homem fugiu do complexo prisional de Aparecida de Goiânia no dia 17 de dezembro de 2021 quando executava serviços de limpeza no local....