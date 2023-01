Um foragido da Justiça foi preso nesta terça-feira (17) suspeito de ameaçar e manter a esposa em cárcere privado em uma fazenda, em Rio Verde, a 232 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), após a prisão, as equipes verificaram que o homem é foragido pela prática do crime de estupro.

As equipes do Comando de Operações de Cerrado (COC) foram acionadas após serem informados que um foragido estava se escondendo na zona rural do município. Além disso, receberam a denúncia de que a mulher dele estava sendo mantida em cárcere privado sob ameaça de morte.

Ao chegar no local, que fica próximo a GO-401, os agentes foram recebidos pela vítima que relatou que possui um relacionamento com o suspeito há 8 anos. A mulher contou ainda que o marido era agressivo e muito obsessivo e que, por isso, decidiu terminar o relacionamento.

“Porém, o marido não aceita o fim do relacionamento e sempre a ameaça de morte. Além de ser bastante agressivo, a vítima ainda afirmou que é proibida de sair da fazenda onde trabalha com seu cônjuge, não podendo ao menos visitar a casa de sua filha”, relata a PM.

O suspeito foi preso e autuado pelo crime de ameaça. “No momento da prisão, foi confirmado que o abordado é foragido da justiça pela prática do crime de estupro”, informa a PM. Ele foi conduzido à delegacia e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O POPULAR entrou em contato com a delegacia, porém não responderam até a última atualização desta matéria. Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não obteve informações sobre o crime de estupro.

Leia também:

- Pai é preso suspeito de estuprar a filha por aproximadamente 1 ano em Corumbá de Goiás

- Vizinho é preso suspeito de estuprar adolescente, em Cezarina

- Homem é preso suspeito de matar o atual da ex, em Campo Alegre de Goiás