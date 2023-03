Um homem que era foragido do estado do Pará por suspeita de ter tentado matar um policial penal em Belém, em 2021, foi preso em Goiânia pela Polícia Civil. De acordo com a corporação, Wanderson Farias Machado era membro de uma fação criminosa do Rio de Janeiro.

A prisão aconteceu no último dia 24 de fevereiro, mas foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (6). De acordo com o delegado Alexandre Netto, a suspeita é que outros dois membros da facção tenham fugido para Goiás. No entanto, durante busca realizada na última quinta-feira (2), eles não foram encontrados pela corporação. Na busca, um terceiro homem suspeito de ser comparsa dos dois procurados foi preso em Senador Canedo, na Região Metropolitana da capital, por tráfico de drogas.

A polícia explicou que Raimundo Assis Nascimento, de 39 anos, foi encontrado com tabletes de maconha e porções de cocaína e ainda não tinha mandado de prisão em aberto. A companheira dele também foi presa suspeita de traficar junto com ele.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos dois homens presos para um posicionamento até a última atualização desta reportagem. Como a identidade da mulher não foi divulgada, a reportagem também não conseguiu localizar a defesa dela para um posicionamento.

“Esses paraenses estavam cometendo crimes contra agentes de segurança e logo depois para tentar fugir eles evadiam para outros estados da federação”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, antes de fugirem para Goiás, os dois homens que foram procurados pela corporação, mas não foram encontrados, estavam presos em um presídio do Pará por terem matado um outro agente de segurança pública no estado. A suspeita é que ambos já tenham deixado o estado de Goiás. O nome deles não foi divulgado pela polícia.

Não foi divulgado pela polícia qual foi o envolvimento do homem preso em Goiânia pela tentativa de assassinato do policial penal. Por isso, ainda não se sabe se ele foi o mandante ou executor, por exemplo. Ele deve ser recambiado ao Pará.

O homem e a mulher presos por tráfico de drogas devem permanecer em Goiânia. Segundo a polícia, apesar de integrar à facção, Raimundo não tem tem envolvimento nos crimes contra os agentes de segurança pública. Já a mulher, além de não ser suspeita dos crimes contra os policiais, também não integra a organização criminosa.

