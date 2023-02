O forte temporal que atingiu cidades de Goiás, nesta quinta-feira (9), deixou Anápolis, município a 60 quilômetros de Goiânia, ilhada. Vídeos mostram ruas completamente alagadas e com o nível da água subindo quase até a altura de metade dos veículos. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os ventos chegaram a 45 quilômetros por hora e, em 40 minutos, choveu 40 milímetros (mm), um nível de água muito acima do que a previsão havia apontado de 8 mm para o dia.

O Setor Central foi um dos mais prejudicados. A TV Anhanguera mostrou que a água chegou a invadir uma loja de doces, que ficou com todos os seus corredores alagados. Próximo ao Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, conhecido como Parque da Matinha, no Bairro Maracanã, um encontro de enxurradas formou uma ‘onda’ na rua.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, explica que Anápolis, assim como Goiânia, possuiu uma variação do volume de chuva muito diferente em cada região da cidade. A região mais centralizada teve mais chuvas e em locais mais afastados, como próximo a Universidade Evangélica de Goiás, foi registrado a metade do nível de chuva, com 20 mm. Amorim explica que a diferença entre a previsão para o dia e a quantidade de chuva é justificada pela formação de “cumulonimbus”, conhecidas por por serem “nuvens de tempestades” e “nuvens de trovoadas”.

“Essas nuvens se formam muito rapidamente, cerca de uma hora antes da ocorrência. Então, chove muita rápido e de maneira concentrada. Essa concentração faz com que a área de drenagem da cidade não suporte o volume d’água e aí resulta nos problemas que vemos, com ruas alagadas, carros ilhados e árvores caídas”, diz André Amorim.

O especialista diz o Cimehgo tem observado que o número dessa frequência de tempestades está aumentado e que é preciso que as cidades comecem a pensar sobre a chuvarada, para que haja melhorias no processo de controle e gerenciamento das águas da chuva.

Chuvas em Goiás

Os produtores rurais das regiões Sul e Sudoeste de Goiás também estão enfrentando problemas com a chuva, pois eles não estão conseguindo retirar a safra, segundo Amorim. “Eles tiveram problemas para plantar, pois a chuva atrasou e agora, na hora de colher, ela não passa e, assim, as máquinas não conseguem entrar nas lavouras”, diz.

Para o fim de semana, o cenário continua o mesmo, de acordo com o Cimehgo. As chuvas podem evoluir com o risco potencial de tempestade, sobretudo na região Centro-Sul do estado.