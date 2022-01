Cidades Forte chuva derruba árvores e galhos em cinco pontos de Goiânia Na Rua 4, no Centro, fios também caíram e a via está parcialmente interditada

Atualizada às 8h50. A forte chuva que caiu na capital na noite desta quinta-feira (27) provocou a queda de árvores e galhos em cinco pontos diferentes da capital. Em um dos locais, na Rua 4, no Centro, fios também caíram e a pista está parcialmente interditada. Os outros registros foram nas ruas 240, no Setor Leste Universitário, e na J-2, no Jaó, e nas avenidas ...