A grande quantidade de chuva registrada nos últimos dias deixou 14 municípios goianos em estado de alerta. A força da água derrubou pontes e inundou casas, principalmente, nas regiões norte, nordeste e leste. Inúmeras pessoas ficaram ilhadas.

Em Cavalcante, na região nordeste, os moradores relataram prejuízos com plantações, além de alagamentos nas casas e nas ruas. A única ponte de acesso das comunidades quilombolas à cidade caiu, após a forte correnteza que se formou em virtude do alto nível do Rio Corrente.

Ainda no nordeste goiano, em Flores de Goiás, um trecho da GO-236 precisou ser interditado depois que o nível do Rio Macaquinho subiu muito e a correnteza derrubou uma ponte. A reportagem entrou em contato com a Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra) para pedir um posicionamento sobre a situação, e aguarda retorno.

A chuva forte também castigou os moradores de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Um alagamento causou prejuízos para comerciantes de uma feira e motoristas que tiveram carros inundados pela água.

Conforme mostrado pelo POPULAR nesta quarta-feira (21), em Goiânia, uma motociclista foi derrubada pela enxurrada em uma avenida próxima do Terminal Padre Pelágio, em Goiânia.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informou que a previsão é que nos próximos dias sejam registradas pancadas de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. O boletim meteorológico desta quinta-feira (22) também alertou que mais chuvas volumosas podem atingir várias regiões do estado.

