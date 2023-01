As fortes chuvas registradas na Grande Goiânia nos últimos dias e também na tarde desta segunda-feira (30) têm causado estragos em diversos pontos de Goiânia e dos municípios vizinhos. Uma das moradoras de Aparecida de Goiânia que teve problemas com a chuva nesta terça-feira foi Luciene Valtuille. Ela reside no Setor Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, há mais de 30 anos e teve a casa inundada pela água.

Ela conta que a situação chegou a melhorar nos últimos anos, depois que a Prefeitura asfaltou a rua em que ela mora, mas, mesmo assim, as últimas chuvas deixaram estragos muito grandes.

“Provavelmente vou ter que mudar da minha casa. Duas paredes foram rachadas, o telhado foi danificado, os canos de água e de esgoto estão todos expostos, calçada foi embora, fez uma erosão enorme no fundo da chácara. O prejuízo foi muito grande, foi uma destruição total, mas seguimos pagando o imposto, que é muito caro”, afirmou a moradora.

Procurada pelo Popular, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou, em nota, que encaminhará uma equipe técnica ao local nesta terça-feira, “para averiguar o que pode ser feito para melhoramento do escoamento da água das chuvas no endereço mencionado pela moradora e tomar as devidas providências, minimizando os riscos para a população local”.

UPA

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Parque Flamboyant, foi outro ponto em Aparecida de Goiânia que registrou alagamento. Em nota, a Prefeitura de Aparecida informou que de imediato a equipe de limpeza iniciou a retirada de água e a manutenção da pasta foi acionada para providenciar os reparos necessários.

De acordo com a Defesa Civil da capital, a região mais afetada pelas chuvas nesta terça-feira (30), em Goiânia, foi a Região Central-Leste da capital, que compreende os bairros: Centro, Bueno, Jardim América e Coimbra.

Volume de chuvas

Ao Popular, Robledo Mendonça, coordenador geral da Defesa Civil de Goiânia afirmou que foram registradas quedas de árvores, rompimento de fiações elétricas e transbordamento de córregos. Segundo ele, as equipes estão realizando ações preventivas nas ruas.

Sobre o volume de chuvas, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informou que nas últimas 24 horas, Goiânia chegou a registrar 15 milímetros de chuva, na Região Leste e 12,2 milímetros na região Noroeste. Já Aparecida de Goiânia, chegou a registrar 87 milímetros de chuva na Vila Brasília.

Previsão

Nesta terça-feira (31), de acordo com o Cimehgo, as áreas de instabilidade se formam em Goiás devido à combinação calor e umidade, e com isso, as pancadas de chuvas podem vir localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. O estado tem alerta de risco potencial de chuvas em formato de tempestades.

Em caso de chuvas fortes, a Defesa Civil orienta que as pessoas evitem estacionar ou ficar paradas debaixo de árvores e, ainda, que evitem enfrentar alagamentos. A recomendação é procurar um local seguro e aguardar até que as chuvas diminuam.

Notas da Prefeitura de Aparecida na íntegra:

"A Secretaria de Saúde de Aparecida esclarece que na tarde desta segunda, 30 de janeiro, em virtude das fortes chuvas, a recepção da UPA Flamboyant apresentou acúmulo de água no local. A Secretaria informa que de imediato a equipe de limpeza iniciou a retirada da água e a manutenção da pasta foi acionada para providenciar todos os reparos necessários. Já a Secretaria de Infraestrutura informa que encaminhará uma equipe de manutenção de bocas de lobo ao bairro para limpeza e melhoramento do escoamento das águas das chuvas, evitando novos transtornos.”

“A Secretaria de Infraestrutura informa que encaminhará uma equipe técnica ao local nesta terça-feira, para averiguar o que pode ser feito para melhoramento do escoamento da água das chuvas no endereço mencionado pela moradora e tomar as devidas providências, minimizando os riscos para a população local.”

