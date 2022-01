As fortes chuvas que caíram em Iporá, no Oeste goiano, desde o início desta sexta-feira (6), elevaram o volume de águas do Córrego Tamanduá. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns alagamentos foram registrados na marginal do córrego, que passa pela cidade, e no Setor Brisa da Mata, na região leste do município.

Em vídeos que estão circulando em grupos do WhatSapp é possível ver o volume das águas e um deles mostra o desabamento de um muro. De acordo com a corporação, a água não invadiu residências e não há registro de desabrigados, mas em alguns lotes, onde há construções, ocorreram danos materiais. Os bombeiros informaram ainda que os pluviômetros locais registraram 55 milímetros (mm) nesta sexta.

No final desta manhã, de acordo com os bombeiros, a forte chuva deu lugar a uma precipitação mais fina. No entanto, a corporação segue monitorando o município.