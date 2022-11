Cidades Fotógrafo tem para-brisa do carro quebrado após encomenda ser jogada por cima do muro, em Anápolis Pelas redes sociais, Elvis Antunes divulgou um vídeo que mostra a situação em que ficou o para-brisa após a encomenda ser arremessada pelo entregador

Um fotógrafo de 34 anos, morador de Anápolis, teve o para-brisa de seu carro quebrado após um entregador arremessar a encomenda que ele esperava por cima do muro. O caso aconteceu no Bairro, JK, na última terça-feira (29), e provocou a indignação do morador. “Poderia ter sido em cima de uma criança”. Pelas redes sociais, Elvis Antunes divulgou um vídeo que mostra...