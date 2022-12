Os fotógrafos Wildes Barbosa e Wesley Costa, profissionais do jornal O POPULAR, conquistaram o 1º e 3º lugar, respectivamente, na categoria fotojornalismo no 3º Prêmio Ministério Público de Goiás (MPGO) de Jornalismo. A matéria vencedora foi “Goiás tem três alertas máximos na primeira infância”, publicada em abril deste ano. A premiação foi realizada no Contemporane Enne Restaurante Adega, em Goiânia, nesta quarta-feira (14).

A data foi escolhida por coincidir com o dia em que se celebra o órgão público em todo País, e a temática foi “A Importância da Atuação Extrajudicial do MPGO na Transformação da Sociedade”, as colocações foram entregues pelo procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi. As cinco categorias classificatórias foram Jornalismo Impresso e Webjornalismo, Fotojornalismo, Novas Mídias, Radiojornalismo e Telejornalismo. O prêmio é de R$7mil para o vencedor de cada uma.

O primeiro colocado, Wildes Barbosa, atua no O POPULAR desde 2006 e afirma ser gratificante ter o trabalho inscrito celebrado, além de pontuar que a matéria apresentada continuará pertinente por muitos anos. “É emoção que nem se fala. É gratificante demais tanto para mim quanto para o jornal, por conseguir representar”, comemora. O fotógrafo destaca que o retorno das edições do prêmio, que ocorreram anteriormente apenas em 2010 e 2011, traz relevância para o exercício jornalístico.

Em nota do MPGO, é ressaltado que a finalidade da premiação tem como objetivo estimular, divulgar e prestigiar matérias jornalísticas, englobando ações que envolvam as competências e atribuições constitucionais do Ministério Público de Goiás, para contribuir, ainda, com o melhor entendimento das atividades e da função social do MPGO.

“Essa retomada traz novamente essa aproximação daqueles que são responsáveis por levar a nossa fala à sociedade”, afirma o procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, em nota. (Manoella Bittencourt é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás, sob supervisão da editora Elaine Soares).