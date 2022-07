A missa de 7º dia de Ronaldo Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado é realizada neste sábado (9), em Goiânia. A cerimônia é celebrada na Catedral Metropolitana de Goiânia, no Setor Central, e é conduzida por Dom João Justino, arcebispo da capital.

O governador está acompanhado da primeira-dama, Gracinha Caiado, e de suas outras três filhas. A mãe do rapaz, a professora Thelma Gomes também participa da cerimônia que conta com presença de autoridades do estado como o secretário-geral de Governo de Goiás, Adriano Rocha Lima, e o vice-governador, Lincoln Tejota.

Ronaldo Filho morreu no último domingo (3), em Nova Crixás. O governador recebeu a notícia enquanto participava de uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade. Ele abandonou a celebração imediatamente. Ronaldo Filho foi velado ao longo da noite do domingo e seu corpo foi cremado nesta segunda-feira (4).

