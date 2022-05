Nesta semana e na última, os goianos foram obrigados a tirar do guarda-roupa todos os agasalhos e cobertores que estavam guardados. Isso porque uma massa de ar frio de origem polar derrubou as temperaturas no estado.

Algumas regiões como Mineiros e Goiânia chegaram a registrar impressionantes 4°C e 5°C, respectivamente. Veja algumas fotos em Goiânia e outros municípios que mostram como está a paisagem de Goiás com este frio, e como a população está lidando com ele: