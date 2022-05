“Esse frio é pra congelar ‘os pequi’ de Goiás”. É com esse bom humor que os goianos receberam a frente fria que chegou ao país e derrubou as temperaturas no estado nesta quarta-feira (18). Em Goiânia, os termômetros marcaram 10,4°C no começo da manhã. Outras cidades do interior tiveram temperaturas ainda mais baixas, como Jataí, Rio Verde e Mineiros, com 5,5°C; 5,1°C e 4,8°C, respectivamente. (veja a lista)

Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, o frio desta quarta-feira (18) é apenas o começo do efeito da massa de ar polar vinda do sul do país. Para os próximos dias, a previsão é de temperaturas ainda mais baixas, com municípios podendo ficar abaixo de 0°C. Em Goiânia, a expectativa para esta quinta-feira (19) é que a temperatura mínima fique entre 6°C e 8°C, tornando-se o dia mais frio do ano até então.

Temperaturas mínimas em Goiás (18/05/2022):

Jataí: 5,5ºC

Rio Verde: 5,1ºC

Mineiros: 4,8ºC

Bom Jesus de Goiás: 6,4ºC

São Simão: 7,4ºC

Cristalina: 8,4ºC

Catalão: 8ºC

Morrinhos: 7,9ºC

Anápolis: 9,2ºC

Luziânia: 8,9ºC

Goiânia: 10,4ºC

Itumbiara: 8,6ºC

Caiapônia: 9ºC

Pires do Rio: 10ºC

Cidade de Goiás: 13,7ºC

Aragarças: 13,1ºC

Goianésia: 13,2ºC

Porangatu: 18,3ºC

(Fonte: Semad)

Reações na Web

Pouco acostumados com temperaturas mais baixas, os Goianos usaram as redes sociais para falar do frio que que vem sendo anunciado nos últimos dias em todo o estado. No Twitter, alguns internautas fizeram piada com a situação. “O frio chegou no Goiás... A naftalina já cheira no ar!”, escreveu um morador do estado fazendo referência à retirada (pouco frequente) dos casacos mais pesados do armário. “Eu tô [sic] pasma que a mínima dessa semana tá [sic] de 3 graus em pleno Goiás não peguei esse frio nem no Sul tô [sic] amando”, escreveu outra usuária da rede social.

Alguns já associaram o frio às comidas típicas de quando as temperaturas diminuem. “Mal começou o frio ‘no Goiás’ e o grupo da minha família já tá [sic] cheio de foto de caldo e de pamonha”, escreveu uma usuária do Twitter. E, falando em pamonha, nem a prefeitura de Goiânia ficou fora da brincadeira. Em um “decreto” postado nas redes sociais, a administração municipal intitulou a cidade de “Polo Norte do Cerrado”, desobrigando o banho e incentivando o consumo de pamonha, que veio com um alerta: “Para esses dias frios, é recomendado que faça o pedido de pamonha pela manhã para não ficar sem”.

Ainda na onda da brincadeira, mas com um assunto sério, o falso decreto também diz que fica autorizada a doação de agasalhos, cobertores e calçados que o goianiense não usa mais. Além, da recomendação de uso de máscaras em casos de sintomas de gripe ou resfriado. E, para finalizar, o anúncio do “decreto” nas redes sociais declara que está aberta a temporada de falar que Goiânia está gelada e que “tá usando brusdifri porque isfriô”.