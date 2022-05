Cidades Frente fria se aproxima do país e Goiânia pode registrar 4ºC, a menor temperatura entre as capitais Em Jataí, sudoeste do estado termômetros podem chegar a 0ºC

A partir do próximo domingo (15), uma massa de ar frio deve atingir grande parte do país e resultar em uma drástica queda de temperatura na próxima semana. A previsão segundo o Climatempo é que Goiânia (GO) chegue a 4ºC na quinta-feira (19), com a menor temperatura entre as capitais. Em Curitiba, no Paraná, os termômetros podem marcar 5ºC na quarta-feira (18) e 6ºC n...