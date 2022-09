Cidades Frente fria traz possibilidade de chuva e alívio na umidade em Goiânia para este fim de semana Climatempo prevê queda de 5 mm de água na capital nesta sexta-feira (16)

Goiânia já tem completos 123 dias sem chuvas, calor intenso e baixa umidade, mas a previsão é de um alívio temporário, por causa da frente fria que veio do Sudeste do país e já está agindo na região Sudoeste do Estado. Na capital, nesta sexta-feira (16), já deu até para sentir uma amenizada no ar seco, que está em 23%. A umidade ainda está longe do ideal, que é 60%, m...