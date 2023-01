Um frigorífico demitiu mais de 300 funcionários em Jataí, Região Sudoeste de Goiás. Os funcionários demitidos questionam a forma que a empresa quer fazer o pagamento dos acertos, parcelado em até 15 vezes. Dependendo do valor que cada um tem para receber, alguns trabalhadores podem ganhar menos que R$ 50 por mês.

O frigorífico informou à TV Anhanguera que o motivo do encerramento das atividades foi a falta de faturamento da empresa. A maioria dos trabalhadores vieram de outras cidades e outros estados para trabalhar e precisam do pagamento para quitar as dívidas que fizeram para trabalhar na cidade, como aluguel, energia e água.

Muitos dos trabalhadores, segundo a reportagem, precisam do pagamento de todos os direitos trabalhistas para retornar às cidades natais. Outra reclamação em relação ao frigorífico vem dos produtores rurais e pecuaristas, porque muitos entregaram caminhões carregados com animais para o abate e também não receberam o pagamento.

O frigorífico entrou em contato com esses produtores pedindo um prazo para realizar o pagamento. No entanto, o prazo já passou e eles ainda não receberam.

