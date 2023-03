Os frigoríficos de Goiás deram férias coletivas para os funcionários depois da suspensão das exportações de carne bovina do Brasil. A informação foi dada pelo repórter da TV Anhanguera, Honório Jacometto, na noite desta quinta-feira (2).

As empresas de frigoríficos em Goiás são a JBS, localizada em Senador Canedo e Mozarlândia, e a Minerva Foods, em Palmeiras de Goiás. As duas tiveram registros de férias coletivas na última semana. O POPULAR não teve acesso a quantidade de funcionários que estão de folga temporiariamente.

A JBS disse à TV Anhanguera que não vai comentar o caso. Já a Minerva, disse aguardar que a venda para a China volte o quanto antes.

Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que as exportações da carne bovina do Brasil foram suspensas temporiariamente pela China, Tailândia, Irã e a Jordânia. Já a Rússia, apresentou embargo da carne exportada do Pará.

Atualmente, as vendas para a China correspondem a 57% do total, ou seja, é a maior compradora da carne bovina brasileira.

A suspensão das exportações de carne bovina do Brasil ocorreu depois do anúncio de um caso da doença da vaca louca (Encefalopatia Espongiforme Bovina) no município de Marabá, no Pará. O caso da doença foi confirmado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e o animal foi abatido e incinerado.

Consumidor Brasileiro

O ministro Carlos Fávaro descartou qualquer risco para o consumidor brasileiro e ressaltou que a Vigilância Sanitária do Ministério da Agricultura é eficaz e monitora a qualidade da carne consumida no país.

“O consumidor brasileiro pode ter certeza. Nosso sistema é eficiente. Temos segurança de que não há risco nenhum de contaminação”, declarou Fávaro.

Em 2019, o Brasil registrou um caso de Vaca Louca em Mato Grosso. Na época, a China demorou 30 dias para voltar a comprar carne do Brasil. Em 2021, teve dois casos, sendo um em Mato Grosso e outro em Minas Gerais. Na época, foram 100 dias de embargo.

A confirmação do caso de vaca louca ocorreu num momento em que as exportações de carne bovina para a China estavam em alta.

Em janeiro deste ano, as exportações cresceram 7% na receita e 17% no volume em relação ao mesmo mês de 2022, totalizando US$ 851,2 milhões e 183.817 toneladas, tanto em carne in natura como congelada.

As vendas para a China corresponderam a 57% do total, com receita US$ 485,3 milhões e 100.164 toneladas exportadas.

Leia também:

- Frigoríficos suspendem a compra de bois em Goiás

- Brasil investiga caso suspeito de vaca louca e aguarda novo teste de laboratório

- China libera produtos de dois frigoríficos goianos