Cidades Fugitivo condenado por mais de 100 estupros em Goiás foi encontrado com a esposa, no Pará Wanderson Alves Carvalho, condenado a 196 anos, negociou rendição junto aos policiais neste domingo (15). Ele fugiu do complexo prisional de Aparecida de Goiânia em dezembro de 2021

Pouco antes de ser preso neste domingo (15), Wanderson Alves Carvalho, condenado a 196 anos de prisão por uma série de estupros em Goiás, negociou por meio de seu advogado sua rendição com a polícia. Ele foi encontrado com a esposa na periferia de Belém, no Pará. Os detalhes da captura foram divulgados em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16) pelo Diretor-Geral d...